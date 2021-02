Bundeszuschüsse für Digitalpakt tröpfeln sehr langsam

Augsburg (dpa/lby) – Von den dreistelligen Millionenzuschüssen des Bundes für den digitalen Unterricht in Bayern ist bisher nur ein Bruchteil an den Schulen angekommen. Bislang seien 1,1 Millionen Euro an den Freistaat geflossen, wie die «Augsburger Allgemeine» (Dienstag) unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion berichtete. Tatsächlich zur Verfügung stünden Bayern demnach bis Ende 2020 insgesamt 778 Millionen Euro im Digitalpakt und 77 Millionen Euro aus einer Zusatzvereinbarung.

