Bundeswirtschaftsministerium antwortet: Keine Lösung für Elektrolyseur in Sicht

In Wunsiedel gibt es seit Monaten Ärger in Sachen Wasserstoffproduktion. Die Nebenbestimmungen der Strompreisbremse des Bundes führen dazu, dass der Elektrolyseur in Wunsiedel gerade keinen grünen Wasserstoff produziert. Verträge zum Beispiel mit lokalen Winderzeugern sind dadurch zu unwirtschaftlich. Deswegen müsse der Bund das Gesetz zur Strompreisbremse optimieren, so die Forderung. Dafür haben Stadtwerke-Geschäftsführer Marco Krasser und Bürgermeister Nicolas Lahonvik einen offenen Brief ans Bundeswirtschaftsministerium geschickt.

Vielmehr hätten sich die Parteien gegenseitig die Probleme geschildert, so Lahovnik weiter. Der Bund verweise auf europarechtliche Vorgaben. Für die kommenden zwei Wochen hat der Parlamentarische Staatssekretär Wenzel eine weitere Gesprächsrunde zugesagt.

Der hochfränkische Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich will nun über die Europaabgeordnete Monika Hohlmeier und die EU-Kommission die europarechtlichen Fragen klären, so Lahovnik.