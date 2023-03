Bundesweiter Super-Streiktag: Auch in der Region stehen Züge still

Mit dem Zug oder dem Bus in die Schule oder zur Arbeit fahren – das wird heute schwierig. Die Gewerkschaften ver.di und EVG wollen im Tarifstreit den öffentlichen Verkehr heute quasi lahmlegen. Auch in der Euroherz-Region hat das Auswirkungen. So werden die Züge des Bahnunternehmens Agilis heute stehen bleiben. Schienenersatzverkehr wird es nicht geben, teilt die Agilis mit. Auch die Länderbahn geht davon aus, dass es zum vollständigen Stillstand im Schienenverkehr kommen wird. Pressesprecherin Katerina Hagen:

Schüler in Bayern, die wegen des Warnstreiks heute nicht zur Schule kommen konnten, können übrigens zuhause bleiben. Das hat Kultusminister Piazolo angekündigt. Die Schule muss aber darüber informiert sein.