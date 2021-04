Bundesweiter Hotspot Hof: Ansteckung vor allem in Familien

Hof (dpa/lby) – Als bundesweiter Corona-Hotspot mahnt die Stadt Hof, sich auch privat an die Schutzmaßnahmen zu halten. «Die meisten Ansteckungen geschehen im privaten Umfeld, das heißt in den Familien und im Bekanntenkreis», meinte eine Sprecherin der Stadt. «Es lässt sich zwar vieles kontrollieren, doch auf die Privatsphäre haben wir als Stadt keinen Einfluss.»

Gerade bei Kindern würden mehr Infektionen festgestellt. Unter Verweis auf das Gesundheitsamt der Stadt teilte die Sprecherin mit, dass auf Spielplätzen oft nicht die notwendigen Abstände eingehalten würden. Deshalb habe die Stadt die Maskenpflicht unter anderem auf Spielplätze ausgeweitet.

Weitere Maßnahmen auf kommunaler Ebene seien nicht geplant, die Möglichkeiten seien ausgeschöpft. «Die Strategie der Stadt Hof ist auch weiterhin: Impfen, testen, regulieren und kontrollieren», erklärte die Sprecherin. Wer sich nicht an die Corona-Regeln halte, setze nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das der anderen aufs Spiel.

Nirgends in Deutschland sind die Corona-Infektionszahlen momentan so hoch wie in Hof. 486,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage meldete das Robert Koch-Institut(RKI) für die Stadt am Dienstag.

