Bundesweiter Aktionstag: Oberfränkische Polizei nimmt Radler unter die Lupe

Wenn ihr heute mit dem Rad unterwegs seid, dann müsst ihr damit rechnen, dass euch die Polizei anhält. Beim bundesweiten Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit für Radler und Co. legt die oberfränkische Polizei heute nämlich ein besonderes Augenmerk auf Radfahrer. Hintergrund sind die stark gestiegenen Zahlen der Verkehrsunfälle, an denen Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs beteiligt waren. In Oberfranken haben sich voriges Jahr nach Polizeiangaben knapp 1.200 solcher Unfälle ereignet. Das ist ein Anstieg von fast neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Unfällen, an denen Pedelecs beteiligt waren, habe es sogar einen Anstieg um fast 70 Prozent gegeben. Deshalb will die Polizei heute den ganzen Tag über verstärkt Radler kontrollieren und ihnen Tipps mit auf den Weg geben, wie sie im Straßenverkehr sicher unterwegs sind.