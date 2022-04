Bundesweite Razzien gegen Rechtsextreme

Entscheidung über Ofarim-Anklage in einigen Wochen

In einer neuen Rückholaktion hat die Bundesregierung mutmaßliche IS-Anhängerinnen und deren Kinder aus einem (…)

In Gefangenenlagern in Syrien befinden sich immer noch deutsche Kinder, deren Mütter sich einst der IS-Terrormiliz anschlossen. Jetzt (…)

Anschlag auf Synagoge geplant – Bewährung für 17-Jährigen

Ein 17-jähriger Syrer wollte im vergangenen Jahr in Hagen in Nordrhein-Westfalen eine Bombe bauen und an einer Synagoge zünden. Nun ist (…)