Bundeswehr hilft: Landkreis Tirschenreuth sagt Danke

Die Corona-Krise bringt alle Branchen an ihre Belastungsgrenze, aber vor allem die Pflege und den Rettungsdienst. Weil gerade hier Personal fehlt, hilft die Bundeswehr im Landkreis Tirschenreuth mit. Im BRK-Haus Ziegelanger sind zwei Soldaten in der Pflege im Einsatz. Sechs weitere Soldaten unterstützen außerdem noch bis Ende des Monats das Bayerische Rote Kreuz im Sanitätsdienst. Sie arbeiten in zwei Schichten für jeweils zwölf Stunden auf der Wache und fahren mit dem Rettungswagen zu Patienten, die einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommen haben. Landrat Roland Grillmeier hat die Kameraden kürzlich besucht und sich bei ihnen bedankt.