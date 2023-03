Bundeswehr hat rund 18.800 neue Soldaten eingestellt

Es ist die erste Einsatzreise des neuen Verteidigungsministers. In Litauen trifft Boris Pistorius auf einen dankbaren, aber auch (…)

Seit Herbst hält Deutschland eine Kampfbrigade zur Verteidigung Litauens bereit. Manchem Politiker in dem baltischen Staat reicht das (…)

Luftwaffe und Royal Air Force auf gemeinsamer Nato-Mission

Es ist ein so noch nie da gewesener Einsatz: Deutsche und britische Eurofighter patrouillieren künftig in gemischten Rotten am Himmel (…)