Bundestrainer: Hoher Besuch in der Netzsch-Arena

Die Selber Wölfe hatten in dieser Woche hohen Besuch. Der Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Harold Kreis, war zu Gast in der Netzsch-Arena. Er ist gerade unterwegs, um sich die Penny DEL- und die DEL2-Standorte anzuschauen. Von Selb war der Bundestrainer begeistert, wie es in einer Mitteilung von den Selber Wölfen heißt. Er sei besonders von der Weiterentwicklung des Standorts und den Baumaßnahmen rund um die Netzsch-Arena angetan gewesen. In Zukunft will Kreis in der DEL2 genauer hinschauen. Auf diese Weise will er junge Talente frühzeitig beobachten und sie als potentielle Kandidaten für die Nationalmannschaft ausfindig machen. Zum Abschluss kündigte der Bundestrainer an, nicht zum letzten Mal in Selb gewesen zu sein.