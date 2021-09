Bundestagswahl: Keine 3G-Regel in Wahllokalen

Wer es nicht schon per Briefwahl getan hat, der kann morgen im Wahllokal sein Kreuz bei der Bundestagswahl setzen. Union und SPD versuchen heute noch einmal Unentschlossene von sich zu überzeugen. Die Grünen haben ihren Wahlkampf schon gestern offiziell beendet.

Wenn ihr morgen ins Wahllokal geht, braucht ihr keinen negativen Test, wenn ihr noch nicht geimpft oder genesen seid. Ihr müsst aber eine medizinische Maske tragen. Für die Wahlprüfungsarbeiten bleibt das Bürgerzentrum in Hof am Montag und Dienstag geschlossen und auch das Einwohnermeldeamt in Selb hat am Montag zu.