Bundestagswahl: Briefwahl wird gut angenommen

Der Wahlkampf geht in der Woche vor der Bundestagswahl in die heiße Phase. Bei vielen Bürgern steht aber bereits fest, für wen sie ihr Kreuz gesetzt haben. Sie haben bereits per Briefwahl gewählt. Die Stadt Plauen meldet 24% Briefwähler, in Hof und Selb sind es jeweils mehr als ein Drittel, in Münchberg und Naila schon fast die Hälfte aller Wahlberechtigten. Das haben die einzelnen Städte Radio Euroherz bestätigt. Dabei zeichnet sich ein deutlicher Trend ab: Besonders in diesem Jahr geben viele ihre Wahlentscheidung ab, ohne dabei am Sonntag zur Wahlurne zu gehen. Ob es dabei einen Zusammenhang zu den Corona-Maßnahmen gibt, können die Städte aber nicht eindeutig bestimmen.

Anteil der Briefwähler [Stand: 20.09.2021, nicht repräsentative Auswertung]

Stadt Hof: 11.956 von 32.364 Wahlberechtigten (36,94%)

Münchberg: 3.500 von ca. 8.000 Wahlberechtigten (43,7%)

Naila: 2.909 von 6.111 Wahlberechtigten (47,6%)

Selb: 4.246 von ca. 12.000 Wahlberechtigten (35,3%)

Stadt Plauen: 12.7000 von ca. 51.000 Wahlberechtigten (24%)

(Alle Angaben ohne Gewähr, Basis auf eigenen Berechnungen oder Angaben der Städte)