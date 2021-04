Bundestagswahl 2021: Freie Wähler in Hochfranken nominieren Thomas Schinner

Nachdem alle im Bundestag vertretenen Parteien ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis Hof-Wunsiedel nominiert haben, ziehen jetzt auch die Parteien nach, die bundesweit weniger etabliert sind. Das gilt zum Beispiel auch für die Freien Wähler. In Bayern regieren sie zwar mit, in den Bundestag haben sie es bisher noch nicht geschafft. Im Kreis Hof und Wunsiedel gehen die Freien Wähler mit Thomas Schinner am 26. September ins Rennen. Er ist 51 Jahre alt und arbeitet seit 17 Jahren bei der Bundeswehr in Hof als Technischer Beamter.