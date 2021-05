Bundestagswahl 2021: dieBasis nominiert Walter Kunisch für Hof

Alle Parteien, die im Bundestag sitzen, haben sich bereits in Stellung gebracht und ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im Herbst nominiert. Jetzt ziehen auch immer mehr Parteien nach, die weniger etabliert sind. Auch eine noch recht junge Partei will heuer mitmischen. Die Basisdemokratische Partei Deutschlands hat sich vergangenes Jahr während der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegründet und unterstützt sie. Der Kreisverband Bayreuth-Hof-Kulmbach hat jetzt auch seine Direktkandidaten nominiert. Für den Wahlkreis Hof-Wunsiedel geht Walter Kunisch ins Rennen. Er ist Diplom-Psychologe und betreibt Praxen in Helmbrechts und Weißenstadt.