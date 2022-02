Bundestags-CSU startet Klausur mit Söder und Wüst

Berlin (dpa) – Vor dem Hintergrund der Krise zwischen Russland und der Ukraine sowie der weiter anschwellenden Corona-Welle kommt die CSU-Landesgruppe im Bundestag heute (10.00 Uhr) zu ihrer traditionellen Winterklausur zusammen. Zum Start der zweitägigen Beratungen in Berlin werden neben dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder und dem nordrhein-westfälischen Regierungschef Hendrik Wüst der Chef der spanischen Konservativen, Pablo Casado, sowie der BMW-Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse erwartet.

An diesem Donnerstag sind der neue CDU-Chef Friedrich Merz, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, Eon-Vorstandschef Leonhard Birnbaum und Ex-Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn zu Gast. Die Klausur sollte eigentlich bereits Anfang Januar stattfinden, sie musste aber wegen mehrerer Corona-Erkrankungen verschoben werden. Mit dem Treffen nimmt die Landesgruppe regelmäßig eine Standortbestimmung vor und schaut ins politische Jahr. Wegen der Pandemie wird die Tagung zum zweiten Mal in Folge nicht im bayerischen Kloster Seeon, sondern in Berlin organisiert.

