Bundestag wählt neuen Verfassungsrichter

Der Bayreuther Rechtswissenschaftler Heinrich Amadeus Wolff ist neuer Richter am Bundesverfassungsgericht. Der 56-Jährige wurde am Donnerstag vom Bundestag mit der notwendigen Mehrheit zum Nachfolger von Andreas Paulus gewählt, dessen Amtszeit nach zwölf Jahren abgelaufen ist. Die 16 Verfassungsrichter in Karlsruhe werden jeweils zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat bestimmt. Wolff hat an der Universität Bayreuth einen Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Recht der Umwelt, Technik und Information und war am Bundesverfassungsgericht bereits Verfahrensbevollmächtigter bei der Klage gegen den Berliner Mietendeckel.