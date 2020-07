Bundestag-Hack: Berlin fordert EU-Sanktionen gegen Russland

Berlin (dpa) – Das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt ist künftig eine Straftat. Gleiches gilt, wenn (…)

Last der Erwartungen: Deutschland übernimmt den EU-Vorsitz

Brüssel (dpa) – Die Erwartungen an Deutschland sind enorm. Mitten in der Corona-Krise übernimmt die Bundesrepublik an diesem (…)