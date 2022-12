Bundessieger in seinem Handwerk: Geselle des Bio Seehotels Zeulenroda wird ausgezeichnet

Er ist einer der besten in seinem Handwerk. Joe Trommer war sei 2019 Azubi und ist nun Geselle beim Bio Seehotel Zeulenroda. Beim diesjährigen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks Thüringen hat der gelernte Fleischer Ende November den Landessieg geholt. Nun bekommt er die nächste Auszeichnung. Heute (9.12.) kürt ihn der Zentralverband des Deutschen Handwerks zum Bundessieger in seinem Handwerk als Fleischer. Die Auszeichnung bekommt Trommer in Augsburg vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder verliehen, teilt das Bio Seehotel Zeulenroda mit.