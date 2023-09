Bundespolizeiinspektion Selb: Zwölf neue Polizeibeamte vereidigt

Wir leben hier in einer Grenzregion. Das heißt, bei uns kümmert sich die Bundespolizei darum, dass niemand unerlaubt über die Grenze einreist oder Drogen oder Waffen über die Grenze schmuggelt. Dafür sind viele Kontrollen nötig. Um die in Zukunft noch effektiver durchführen zu können, hat die Bundespolizeiinspektion Selb nun Verstärkung bekommen. In dieser Woche wurden zwölf neue Beamte vereidigt. Sie haben ihre Ausbildung bzw. ihr Studium bei der Polizei absolviert und werden nun in Selb ihren Dienst antreten. Für die jungen Polizeibeamten ein wichtiger Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn.