Bundespolizei Selb: 55 Kilogramm Böller und Schreckschusspistole beschlagnahmt

Die Schulen in Sachsen sollen bis zu den Weihnachtsferien weiter offen bleiben. Das soll durch die geltenden Maßnahmen, wie regelmäßige (…)

Kontaktbeschränkungen & Gastro-Schließungen: Das gilt ab heute in Sachsen

Die geltenden Corona-Maßnahmen in Bayern werden bis zum 12. Januar verlängert. Auch die Ausnahmen für Kinder zum Beispiel in der (…)

Das Coronavirus ist mit aller Macht zurück – das wirkt sich auch auf Bayerns Grenzgebiete zu den Nachbarländern aus. Während in (…)

Hofer Stadtrat Heimerl: Mögliche Konsequenzen wegen Fehlzeiten

Wer sich in einem Stadtrat engagiert, dem liegt normalerweise seine Stadt am Herzen und er will sich bestmöglich für sie einsetzen. (…)