Bundespolizei Selb: 232 verbotene Böller entdeckt

Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, Feuerwerk an Silvester zu verbieten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Erlaubt sind in Deutschland nur bestimmte Böller. Nicht jeder hält sich dabei aber an die Vorgaben.

Die Bundespolizei Selb hat über die Weihnachtsfeiertage rund 230 verbotene Böller sichergestellt. Zum einen hat ein 50-jähriger Vietnamese 72 Kracher in seinem Kofferraum transportiert. Er ist auf dem Weg zu Verwandten gewesen und hat nicht gewusst, dass die Böller in Deutschland verboten sind, so der 50-jährige zur Erklärung. Ein 27-jähriger und ein 39-jähriger haben ebenfalls verbotene Kracher an Bord gehabt. Gegen sie wird jetzt ermittelt.