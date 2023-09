Bundespolizei: Positive Wiesn-Bilanz mit weniger Straftaten

Die Bundespolizei hat eine positive Halbzeitbilanz ihres bisherigen Oktoberfesteinsatzes gezogen. Die Beamten, die zuständig für Bahnhöfe und damit vor allem für die An- und Abreise sind, zählten zwar vor allem am Hauptbahnhof und am Wiesnbahnhof Hackerbrücke mit 2165 Einsätzen mehr Einsätze als im Vorjahr (1437). Es waren aber weniger als 2019, der letzten Wiesn vor der Pandemie – damals gab es zur Halbzeit 2708 Einsätze. Das bedeute einen Rückgang um 20 Prozent.

Bisher seien anders als in den Vorjahren keine einzige Beamtin und kein einziger Beamter verletzt worden. Die Zahl der Straftaten und gefährlichen Körperverletzungen lag unter dem Niveau auch des vergangenen Jahres, zu dem bei Regenwetter weniger Besucher gekommen waren. Deutlich rückgängig seien auch die Zahlen bei den Diebstählen (2023: 23, 2022: 47, 2019: 30).