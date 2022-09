Fußball-Bundesligist FC Augsburg leiht Felix Götze an Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen aus. Sollte den Essenern der (…)

Ein mitreißendes Spiel in München: Gladbachs Yann Sommer hält fast alles, nur Leroy Sané trifft für die Bayern. Ist der Dauermeister (…)

Großer Abend in München: «Man kommt in so einen Flow»

«Guter Mann, der Yann»: Der Gladbacher Punktgewinn bei den Bayern ist vor allem das Verdienst von Torwart Sommer. 19 Paraden sind (…)