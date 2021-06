Bundesliga-Aufsteiger Fürth verlängert mit Kapitän Hrgota

Fürth (dpa/lby) – Die SpVgg Greuther Fürth hat nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen ihrer wichtigsten Spieler langfristig gebunden. Kapitän Branimir Hrgota verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bei den Franken um drei Jahre bis Sommer 2024, wie am Freitag bekanntgegeben wurde. Der beste Torjäger aus der Aufstiegssaison sei «ein Fixpunkt in unserem Team», sagte Trainer Stefan Leitl und freute sich «sehr, dass es dem Verein gelungen ist, mit ihm zu verlängern».

Der 28 Jahre alte Schwede habe seit seiner Ankunft beim «Kleeblatt» im Sommer 2019 gezeigt, «wie schön und erfolgreich Fußball gleichermaßen sein kann», sagte Sportchef Rachid Azzouzi. «Dass er sich jetzt dazu entschieden hat, langfristig bei uns zu verlängern, zeigt auch, dass er lieber unseren Weg hier fortsetzt, als den Verlockungen anderer Angebote zu folgen.» Mit 16 Toren und acht Vorlagen war Hrgota ein Fürther Erfolgsgarant in der vorigen Saison.

«Natürlich hatte ich verschiedene Angebote, aber ich habe wieder auf mein Herz gehört und das hat mich schon im letzten Sommer richtig geleitet, nämlich hier zu bleiben und ich bin mir sicher, es ist auch dieses Mal die absolut richtige Entscheidung», sagte der Stürmer.

© dpa-infocom, dpa:210618-99-48893/2