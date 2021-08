Bundesland Salzburg erlaubt Abschuss bestimmter Wölfe

Salzburg (dpa/lby) – Der Abschuss bestimmter Wölfe ist im österreichischen Bundesland Salzburg seit Freitag erlaubt. Wenn ein Wolf zahlreiche Nutztiere wie Schafe gerissen habe und auch alle Maßnahmen zum Herdenschutz nichts nützten oder nicht zumutbar seien, darf das Raubtier innerhalb von vier Wochen geschossen werden, geht aus der Verordnung hervor, die nun in Kraft ist. Die Frist wird gegebenenfalls nach einem neuerlichen Angriff verlängert. Der Wolfsriss muss mittels DNA-Probe bestätigt sein. Laut Verordnung ist der Abschuss in den Jagdgebieten Rauris sowie in den angrenzenden Regionen Kaprun-Fusch und Gastein West möglich. Die Landesregierung hatte sich im Juli nach einer Häufung von Wolfsrissen auf die Verordnung geeinigt.

In Österreich sind nach bisherigen Angaben der Bundesregierung in dieser Almsaison mehr als 200 Schafe von Wölfen getötet worden. Im Land leben nach Schätzungen zwischen 30 und 40 Exemplare der Raubtiere. Wölfe sind im Grunde streng geschützt. Almbauern bangen seit einigen Jahren um die Sicherheit ihrer Tiere. Naturschützer kritisieren jede Möglichkeit zur Bejagung von Wölfen.

