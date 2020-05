Bundesgericht entscheidet über Tattoos bei Polizisten

Leipzig (dpa/lby) – Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt heute über Tätowierungen von bayerischen Polizisten. Es geht um die Klage eines Beamten aus Mittelfranken, der gern den Schriftzug «Aloha» auf dem Unterarm tragen würde – als Erinnerung an traumhafte Flitterwochen auf Hawaii. Sein Dienstherr hat ihm das Tattoo nicht genehmigt, und auch seine Klage blieb bisher ohne Erfolg.

Der Verwaltungsgerichtshof in München hatte sich in der Vorinstanz auf das Beamtengesetz des Freistaates bezogen. Danach darf das Innenministerium Regelungen zum äußeren Erscheinungsbild der Beamtinnen und Beamten treffen. Die Revision gegen dieses Urteil wird nun in Leipzig verhandelt.

Der Anwalt des Polizisten sieht das Persönlichkeitsrecht des 43-Jährigen verletzt. Außerdem seien Tätowierungen längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und auch bei der Polizei kein Aufregerthema mehr. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wird im Laufe des Donnerstags erwartet.