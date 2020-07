Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen für Juli bekannt

Nürnberg (dpa/lby) – Die Bundesagentur für Arbeit gibt heute die neuen bayerischen Arbeitslosenzahlen bekannt. In den Vormonaten hatte es bis Ende Juni wegen der Corona-Krise einen starken Anstieg auf knapp 294 000 Arbeitslose gegeben, im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs um fast die Hälfte. Die Stimmung in vielen Unternehmen hat sich mittlerweile aber wieder etwas verbessert, weil der dramatische Einbruch der Nachfrage vorerst gestoppt scheint.

Von einer Normalisierung kann aber noch keine Rede sein. In der Metall- und Elektroindustrie als Bayerns wichtigstem Wirtschaftszweig waren nach Angaben der zwei Arbeitgeberverbände bayme und vbm aus der vergangenen Woche noch über 400 000 Menschen in Kurzarbeit. Über sechzig Prozent der Metall- und Elektrounternehmen erwarten demnach Stellenabbau in diesem Jahr.