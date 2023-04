Bund sucht Standort für Zoll-Einsatzzentrale: Friedrich macht sich für Selb stark

Der Bund sucht Standorte für die Zollverwaltung. Geplant sind neue Lage- und Einsatzzentralen. Ein Standort dafür sollte auch Selb sein, findet der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich. In Selb befindet sich nämlich ohnehin schon die Außenstelle des Hauptzollamtes Regensburg. Selb sei zudem prädestiniert durch die Lage an der A93 und die Grenznähe. Gemeinsam mit dem Regensburger CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Aumer habe sich Friedrich an Bundesfinanzminister Linder gewandt. Im letzten Jahr ist bereits ein Konzept mit den Anforderungen für einen Zoll-Standort erstellt worden. Derzeit wird die Bedarfsbeschreibung erstellt. Sobald die durch ist, geht die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auf die Suche nach dem richtigen Standort. Hans-Peter Friedrich findet, Selb sollte dabei beste Chancen haben.