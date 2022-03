Bund sichert sich Produktionskapazitäten für Corona-Vakzine

Die Fallzahlen gehen steil nach oben - und die Regierung will die meisten bundesweiten Auflagen in wenigen Tagen fallenlassen. Auch (…)

Moderna verzichtet dauerhaft auf Patentschutz in 92 Ländern

In ärmeren Ländern ist die Corona-Impfquote nach wie vor niedrig. Moderna kündigt nun an, die Patente auf sein Vakzin in bestimmten (…)