Bund Naturschutz: Straßenbau und Flächenfraß Dauerthema in Oberfranken

Der Straßenbau in Oberfranken und der damit verbundene Flächenfraß war für den Bund Naturschutz im vergangenen Jahr ein Dauerthema. „Die Verkehrswende werden wir auf diese Weise nicht schaffen“, sagte BN-Vorsitzender Richard Mergner am Vormittag (10.2.) bei einer Pressekonferenz zur „Grünen Bilanz“ in Kulmbach. Als Beispiele nannte er die neu gebauten Umgehungsstraßen in Melkendorf, Untersteinach und Stadtsteinach, die Millionen verschlungen hätten, und durch die viel Fläche versiegelt worden sei. Neue Straßen würden keine Verkehrsprobleme lösen, so Mergner. Positiver äußerte sich der BN-Chef zur Entwicklung der Windenergienutzung. Beim Ausbau der Windkraft habe Oberfranken im bayerischen Vergleich einen „gewissen Vorsprung“. Zum Thema Atomkraft sagte Mergner, dass der Bund Naturschutz keine Ruhe geben werde, bis auch das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet ist. Er verwies dabei auch auf eine geplante Großdemo auf 15. April in München.

Der BN hat in Oberfranken aktuell 19.000 Mitglieder.