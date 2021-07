Bund Naturschutz: 200 Jungmuscheln gefunden

Die heißen und trockenen Sommer der vergangenen beiden Jahre haben uns ganz schön ins Schwitzen gebracht. Aber vor allem für die Natur war die Hitze ein Problem. Zum Beispiel sind Gewässer ausgetrocknet. Die Flussperlmuschel hat sich in Regnitzlosau trotzdem durchgesetzt. Der Bund Naturschutz hat jetzt rund 200 Jungmuscheln im Alter von 8 Jahren gefunden. Sie seien der Beweis, dass die Maßnahmen der Aufzuchtstation effektiv sind.

Bei einem Vortrag am Abend (ab 19 Uhr) will der Bund Naturschutz außerdem über die Lichtverschmutzung informieren. Dabei geht es um Straßenlaternen oder Solarleuchten im Garten, die nachts die Insekten stören. Der Vortrag findet in der Lorenzkirche in Hof statt. Danach spazieren die Teilnehmenden durch Hof.