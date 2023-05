Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramme: Über 4,6 Millionen Euro für Hochfranken

In jeder Stadt gibt’s doch so einige Orte, die dringend etwas aufgehübscht werden müssten. Hilfe bei größeren Sanierungsprojekten bekommen Städte durch die Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramme. Rund 32 Millionen Euro Fördergelder gehen nun nach Oberfranken. Das teilt der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich mit. Friedrich freut sich besonders darüber, dass über 4,6 Millionen Euro nach Hochfranken fließen. Die Stadt Wunsiedel bekommt zum Beispiel 2,24 Millionen Euro aus dem Programmteil „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Das Geld soll für Maßnahmen im Altstadtbereich eingesetzt werden, so Friedrich.