Bund fürs Leben: Mehr Eheschließungen in Plauen in 2022

Corona hat vielen Paaren einen Strich durch die Hochzeitspläne gemacht. Vor allem 2020 und 2021 war Heiraten bei den meisten nur im kleinen Kreis oder mit Abstand und Corona-Test möglich. Im vergangenen Jahr ging das mit Abebben der Pandemie schon besser: So haben sich 2022 wieder mehr Paare in Plauen das Ja-Wort geben können als zuvor. 262 Paare haben sich getraut – das sind 45 mehr Eheschließungen als im Vorjahr, heißt es vom Standesamt. Darunter waren sieben gleichgeschlechtliche Ehen. Die Sommermonate von Mai bis September waren dabei besonders beliebt – Spitzenreiter für den Hochzeitstag war aber der Juli (mit 42 Eheschließungen). Die meisten Paare in Plauen nehmen immer noch den Namen des Mannes als Familiennamen an.