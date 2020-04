Bund fördert Bibliotheken: Förderanträge werden entgegengenommen

Bücher lesen – dazu hat der ein oder andere in der Corona-Krise vielleicht wieder etwas mehr Zeit. Dafür braucht es aber auch Bibliotheken, woher man seine Bücher bekommen kann. Der Bund unterstützt jetzt Bibliotheken in ländlichen Räumen mit 1,5 Millionen Euro. Bibliotheken in Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern können nämlich eine einmalige Förderung von 25.000 Euro bekommen. Das ganze läuft unter dem Soforthilfeprogramm Vor Ort für alle. Damit können die Bibliotheken modernisieren, sich digital ausstatten oder Reperatur- und Sanierungsmaßnahmen bezahlen. Der Eigenanteil beträgt dabei mindestens 25 Prozent. Sie sollen so jetzt nach der corona-bedingten Schließung wieder leichter Fußfassen können. Das betont auch die vogtländische Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas in einer aktuellen Mitteilung. Förderanträge werden laufend entgegengenommen – das Auswahlverfahren endet spätestens zum 15. November 2020.

(Symbolbild)