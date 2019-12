Bund Deutscher Kriminalbeamter: Mehr Beamte für Cybercrime

Fürth (dpa/lby) – Der Bund Deutscher Kriminalbeamter in Bayern (BDK) fordert angesichts wachsender Aufgaben mehr Kollegen im Bereich Cybercrime. «Weil Verdächtige heutzutage häufig mehr als nur ein Handy haben und weltweit vernetzt sind, kann das Auslesen und Auswerten der Daten teilweise Jahre dauern», sagte ein Sprecher des BDK mit Sitz in Fürth. Derzeit seien etwa 100 Personen in diesem Bereich tätig, sie unterstützen die Kriminalpolizei beim Auslesen von Smartphones und Computern. Das Innenministerium verwies auf die Verantwortung der einzelnen Präsidien, das Personal zu verteilen.