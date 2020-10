Bund der Steuerzahler: Kritik an Behördenverlagerung

Das für den Freitag angesetzte Testspiel der Selber Wölfe bei den Ice Fighters Leipzig findet in Selb statt. Wie der (…)

Eishockey: Beide Testspiele der Selber Wölfe gegen Leipzig in Selb

Die Corona-Fallzahlen im Vogtland steigen weiter – jetzt sind im Vogtlandkreis zwei weitere Menschen in Zusammenhang mit einer (…)

Ein Lkw ist gestern Nachmittag auf der S 312 zwischen Theuma und Juchhöh komplett ausgebrannt. An einer Steigung bemerkte der 54jährige (…)

Es ist eine Nachricht, der die ganze Region schockiert hat. Am Samstag hat es in Helmbrechts gebrannt – dabei ist ein kleines (…)

Stegmühlen-Gelände: Stadt Schwarzenbach an der Saale entscheidet über weitere Entwicklung

Schon länger geht es hin und her bei der Stegmühle in Schwarzenbach an der Saale. Zwischenzeitlich hatte sich der Stadtrat entschieden, (…)