Bund der Steuerzahler: Kritik an Behörden-Umzügen auch in der Region

Mit Steuergelder sollten Kommunen nicht unbedingt sorglos umgehen. Jedes Jahr deckt der Steuerzahlerbund aber Fälle auf, in denen Kosten ganz schön aus dem Ruder laufen. In diesem Jahr prangert er auch die Behörden-Umzüge an. Zum Hintergrund:

3000 Stellen möchte die bayerische Staatsregierung ja in ländliche Regionen verlagern. Der Steuerzahlerbund stellt jetzt in Frage, ob Nutzen und Kosten noch im Verhältnis stehen. Die liegen nämlich mindestens in dreistelliger Millionenhöhe. Auch in Hof soll es zu einer Behördenverlagerung kommen: 300 Beamten sollen dort künftig in einem Polizeibeschaffungsamt arbeiten.