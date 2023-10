Bund der Steuerzahler: Geplante Sanierung des Landestheaters Coburg im Schwarzbuch

Das Haus Marteau in Lichtenberg, der Elsterradweg im Vogtlandkreis und die Abschiebehafteinrichtung in Hof. Diese Projekte in der Euroherz-Region haben eins gemeinsam. Der Bund der Steuerzahler hat sie in sein Schwarzbuch aufgenommen. Dieses Jahr ist wieder ein oberfränkisches Großprojekt dabei.

Der Bund der Steuerzahler hat die Generalsanierung des Landestheaters Coburg ins Schwarzbuch aufgenommen. Dabei wird die – so wörtlich – „eklatante Kostensteigerung“ der geplanten Maßnahme kritisiert.

Wurden im Jahr 2016 noch Kosten in Höhe von 59 Millionen Euro angenommen, stehen inzwischen 360 Millionen Euro im Raum. Die reinen Baukosten werden dabei allerdings auf 157 Millionen Euro geschätzt. Dazu kommen noch 120 Millionen für mögliche Kostensteigerungen und 83 Millionen für eventuelle Risikokosten. Der Bund der Steuerzahler meint, dass das Beispiel wieder einmal deutlich zeige, dass die Kosten für öffentliche Bauvorhaben schon in der Projektentwicklungsphase explodieren könnten. Die Landestheatersanierung in Coburg steht im Schwarzbuch damit in einer Reihe mit der 2. S-Bahn-Stammstrecke in München, der Sanierung des Augsburger Staatstheaters, einer besonders teuren öffentlichen Toilette in Ansbach oder der Verteilung von falsch bedruckten und damit ungültigen Parkscheiben in Germering.