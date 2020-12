Büromaterial oder Arbeitskleidung: Landkreis Hof will nachhaltiger werden

In den Kreistagssitzungen kommt fair gehandelter Kaffee, Kekse und Schokolade auf den Tisch – unter anderem das hat dem Landkreis Wunsiedel das Siegel „Fairtrade-Region“ eingebracht. Auch das Hofer Landratsamt denkt darüber nach, wie es künftig noch nachhaltiger sein kann. Seit dem vergangenen Jahr sind Elektroautos Teil des Fuhrparks. Jetzt nimmt der Landkreis am Pakt zur nachhaltigen Beschaffung in den Kommunen der Metropolregion Nürnberg teil. Dabei geht es unter anderem darum, Büros nachhaltig auszustatten, fair gehandelte Arbeitskleidung anzuschaffen oder bei der Vergabe von Aufträgen auf Nachhaltigkeit zu achten.

(Symbolbild)