Bürokratie-Taskforce und Gesetzes-TÜV: IHK Oberfranken startet Anti-Bürokratie-Initiative

In Deutschland ist alles genau geregelt und streng geordnet – das Klischee hört ihr öfter mal, wenn ihr im Ausland Urlaub macht. Zu viel Bürokratie legt aber unsere Wirtschaft lahm. Das kritisiert die IHK für Oberfranken Bayreuth in einer aktuellen Mitteilung. In ihrer jüngsten Sitzung hat die IHK-Vollversammlung deshalb eine Resolution verabschiedet: Mit ihren Bürokratieproblemen können sich Unternehmen jetzt an eine spezielle Bürokratie-Taskforce wenden. Dafür hat die Handelskammer eine Bürokratie-Meldeplattform auf ihrer Website eingerichtet. Außerdem gibt es einen IHK-Gesetzes-TÜV, der Vorschriften und Gesetze überprüft.