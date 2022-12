Bürgerzentrum in Hof: Fundsachen werden versteigert

Im Winter sind wir immer dick eingepackt: Mütze, Schal und Handschuhe. Da bleibt schon mal schnell was liegen. Oft gehen aber auch wertvollere Gegenstände verloren. Die Fundsachen, die in letzter Zeit in der Stadt Hof zusammengekommen sind, werden am Nachmittag versteigert. Die Versteigerung beginnt um 14 Uhr im Bürgerzentrum in der Karolinenstraße. Ihr könnt die Sachen nur gegen Bargeld ersteigern. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind Handys, Tablets oder andere elektronische Speichermedien nicht Teil der Versteigerung.