Bürgerversammlung Selbitz: Ersatz für 14 Spielgeräte

„Sowas hab ich noch nicht gesehen“ – Das hat der Selbitzer Bürgermeister Stefan Busch nach dem Hochwasser im Sommer gesagt. Noch immer ist die Stadt mit dem Beseitigen der Schäden beschäftigt. Aber auch an anderer Stelle gibt es Baustellen im Stadtgebiet, die bei der jüngsten Bürgerversammlung zur Sprache gekommen sind.

Zunächst hat bei der Stadt selbst für Verwunderung gesorgt, dass städtische Gebäude zum Zeitpunkt des Hochwassers nicht versichert waren. Ein Angebot forderte die Stadt erst im Juli an, nachdem sie die Versicherung angeschrieben hat. Das ging dann erst am Tag des Hochwassers ein. Das hat ja besonders das Alte Schulhaus in Mitleidenschaft gezogen. Eine Sanierung oder ein Abriss stehen schon länger im Raum. Im November will sich der Stadtrat wieder damit beschäftigen. Und dann fehlen auf den Selbitzer Spielplätzen seit kurzem insgesamt 14 Spielgeräte, weil sie Sicherheitsmängel haben. Die Stadt will voraussichtlich im kommenden Jahr neue Geräte anschaffen, so Bürgermeister Busch.