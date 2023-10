Bürgerversammlung in Selb: Klinikum ist beherrschendes Thema

Die Stadt Selb hat am Abend zur Bürgerversammlung geladen. Der Gesprächsbedarf war in dieser Sitzung besonders groß: Beherrschendes Thema war die angekündigte Umstrukturierung des Klinikums Fichtelgebirge. Um Geld zu sparen, soll das Selber Klinikum künftig ein Ambulanzzentrum ohne Notaufnahme und Betten werden. Personal und Betten gehen ans Klinikum in Marktredwitz. Die Fragen der Bürger sieht der Selber Jörg Kusnik aber nicht beantwortet:

Kusnik hätte sich laut eigener Aussage gern verlässliche Zahlen zur Klinik-Umstrukturierung gewünscht:

Kusnik ist Mitinitiator einer Petition zum Erhalt der Notaufnahme in Selb. Mittlerweile haben rund 4600 Unterstützer unterschrieben, so Kusnik.