Bürgerversammlung in Hof: Bis 16 Uhr noch Fragen einreichen

Wer die Medien nicht so aufmerksam verfolgt, der ist vielleicht nicht ganz auf dem Laufenden, was sich in der Stadt Hof tut. Bei einer Bürgerversammlung will Oberbürgermeisterin Eva Döhla am kommenden Donnerstag (12.10.) über aktuelle Entwicklungen, Vorhaben und die derzeitige Situation in Hof informieren. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr im Haus der Jugend in der Sophienstraße. Fragen und Anträge können die Bürger heute noch bis 16 Uhr bei der Stadtverwaltung stellen. Das geht ganz einfach per Mail (post@stadt-hof.de).