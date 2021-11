Bürgerversammlung Helmbrechts: Pöhlmann zieht positive Jahresbilanz

Die Bürgerversammlung in Helmbrechts konnte dieses Jahr nur online stattfinden.

Dafür hatte Bürgermeister Stefan Pöhlmann zumindest eine positive Bilanz zu verkünden.

Es habe in Helmbrechts erneut viele Geburten und Zuzüge gegeben, aber auch eine deutlich erhöhte Sterberate in Helmbrechts, so Pöhlmann. Dafür hätten die Gewerbesteuereinnahmen einen Rekordwert erreicht. Sie liegen bei 5,8 Millionen Euro.

Weil die Stadt Helmbrechts keine neuen Kredite benötigt hat, konnte sie eine halbe Million Euro Schulden abbauen. Die liegen jetzt bei drei Millionen Euro.

Pöhlmann ging in der Online-Präsentation auch auf die Baumaßnahmen der Stadt ein. Unter anderem ist ein besonderer Spielplatz geplant. Der soll auf der Freifläche der Alten Weberei entstehen. Dort soll es Stationen geben, an denen Kinder und Jugendliche etwas über die Textilherstellung lernen. Der Spielplatz soll im Herbst nächsten Jahres fertig sein.