Bürgerpark-Baustelle in Selb: Arbeiten für Rohbau sollen im Frühjahr starten

Eigentlich soll auf dem Bürgerpark-Gelände in der Selber Innenstadt ein Wohnhaus mit Tiefgarage entstehen. Schon lange geht auf der Baustelle aber nichts voran. Das soll sich bald ändern. Die für den Bau verantwortliche Munitor-Gruppe hat ein Unternehmen aus der Region gefunden, dass bald den Rohbau des Gebäudes angehen soll. Das hat Munitor in der jüngsten Sitzung des Selber Stadtrates verkündet. Demnach will die Baufirma im Frühjahr 2023 mit den Arbeiten beginnen. In das Gebäude soll dann auch die Stadtbücherei Selb einziehen.