Bürgermeisterwahl Schöneck: Noch kein eindeutiges Ergebnis

Wenn bei Wahlen mehr als zwei Kandidaten antreten, kanns mit der absoluten Mehrheit schon schwierig werden. So wie gestern in Schöneck im Vogtland. Einzelkandidat Andy Anders, Stefanie Schuster von den Freien Wählern, Hans-Dieter Kersten von der AfD und Einzelkandidat Marcel Rippert hatten sich zur Bürgermeisterwahl gestellt. Sie alle wollen die amtierende Schönecker Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU) beerben.

Die meisten Stimmen hat Andy Anders mit gut 42 Prozent erreicht. Das reicht aber nicht für die absolute Mehrheit, daher kommt es am 5. März zu einem zweiten Wahlgang. Bisher steht nur fest, dass Marcel Rippert nicht noch einmal antritt.