Bürgermeister von Selbitz: Metzger Rüdiger Strobel will es machen

Im November des vergangenen Jahres musste sich der amtierende Selbitzer Bürgermeister Stefan Busch vor dem Amtsgericht Hof verantworten. Es ging um das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt für Bauhof-Mitarbeiter. Das Gericht hat ihn jedoch freigesprochen. Nun bringt sich ein neuer Kandidat ins Gespräch. Metzger und CSU-Ortsvorsitzender Rüdiger Strobel hatte beim Neujahrsempfang der Partei in Selbitz angedeutet, für das Bürgermeisteramt kandidieren zu wollen. Gegenüber Radio Euroherz gibt er zu verstehen, dass die CSU ihn dafür aber erstmal offiziell nominieren müsse. Er bezeichnet sich selbst jedoch als politisch aktiven Menschen. In Selbitz schlummere gerade in den Bereichen Mobilität und erneuerbare Energien noch viel Potential, so Strobel. Bis zur Wahl dauert es ohnehin noch drei Jahre.