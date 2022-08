Bürgermeister gegen Reporter: Faeser zum Vorfall in Bad Lobenstein & Statement Weigelts

„Das Moorheilbad am Thüringer Meer“ – so beschreibt sich die Stadt Bad Lobenstein selbst auf ihrer Internetseite… deutschlandweit Schlagzeilen macht die Kleinstadt aktuell, weil Bürgermeister Thomas Weigelt am Wochenende einen Reporter der Ostthüringer Zeitung angegriffen haben soll. Ein kurzes Video davon ist bei Twitter im Umlauf.

Während Weigelt die Vorwürfe von sich weist und dem Journalisten wiederholte Provokationen unterstellt, gibt es Rücktrittsforderungen. Unter anderem vom Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann. Auch ein Disziplinarverfahren läuft aktuell laut Landratsamt. Medienverbände sehen in der Attacke einen Angriff auf die Pressefreiheit. Mittlerweile hat sogar Bundesinnenministerin Nancy Faeser Stellung bezogen: Angst, Einschüchterung und Gewalt dürften nie Mittel der Auseinandersetzung sein, sagt Faeser den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Der Reporter der Ostthüringer Zeitung hat mittlerweile Strafanzeige wegen Körperverletzung und Schachbeschädigung gestellt, die Kripo ermittelt zu dem vermeintlichen Angriff. Bürgermeister Weigelt stellt den Vorfall ganz anders dar:

Er sieht hier eine persönliche Abneigung des Zeitungsredakteurs Peter Hagen gegen sich… das habe der Journalist immer wieder in seine Berichterstattung einfließen lassen, schreibt Weigelt. Der Gipfel der Provokationen sei eben jener Vorfall gewesen, als der Reporter am Marktfest mit seiner Kamera auf ihn und seine Gäste zustürmte. Weigelt beteuert, dass er Hagen nicht berührt habe und der es so aussehen lassen wollte, als habe er ihn angegriffen. Für ihn sei es bereits die zweite Provokation an diesem Tag gewesen. Zuvor soll der Journalist seiner Frau auf einem Empfang im Neuen Schloss zu nah gekommen sein und ihr damit das Wochenende – Zitat – verdorben haben. In seinem Statement geht Weigelt zudem auf das Abwahlverfahren heuer ein, das er knapp gewonnen hat. Redakteur Peter Hagen habe ihn mit der Berichterstattung zuvor schlecht machen wollen. Er selbst wolle weiterhin professionell mit ihm umgehen, so Weigelt.

Foto: Der angegriffene Journalist Peter Hagen