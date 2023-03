Bürgerfragen zu erneuerbaren Energien: Neuer Ansprechpartner in der Oberpfalz

Habt ihr Fragen zum Thema Netzausbau, Energiewende und Klimawandel?

In der Oberpfalz, also auch im Landkreis Tirschenreuth, gibt es nun eine neue Anlaufstelle für Fragen von Bürgern. Kilian Harbauer vom „Bürgerdialog Stromnetz“ steht für Fragen zur Verfügung. Der Ausbau des Stromnetzes wird auch im Sommer nochmal Thema in Mitterteich. Die Stadt plant eine große Bürger- und Informationsveranstaltung. Das teilt das Landratsamt Tirschenreuth mit. Dort sollen sich die verschiedenen Akteure mit den Bürgern austauschen.

Kontakt mit Herrn Harbauer kann entweder direkt oder über das Klimaschutzmanagement im Landratsamt Tirschenreuth aufgenommen werden:

Kilian Harbauer

Regionaler Ansprechpartner Oberpfalz

Tel.: 0911/94985314

oberpfalz@buergerdialog-stromnetz.de

Lukas Faltenbacher

Klimaschutzmanager im Landkreis Tirschenreuth

Tel.: 09631/88706

lukas.faltenbacher@tirschenreuth.de