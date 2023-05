Bürgerentscheid zu Welterbe-Bewerbung von Neuschwanstein

Am 18. Juni sollen die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schwangau darüber entscheiden, ob sie eine Welterbe-Bewerbung für das Märchenschloss Neuschwanstein unterstützen oder nicht. Das teilte die Kommune am Donnerstag mit.

Das Schloss im Ostallgäu soll gemeinsam mit den anderen beiden weltberühmten Schlössern des Bayern-Königs Ludwig II., Herrenchiemsee und Linderhof, als Weltkulturerbe-Vorschlag bei der Unesco eingereicht werden. Das Projekt «Gebaute Träume» steht bereits auf der sogenannten Tentativliste, auf der die nächsten Welterbe-Vorschläge der Bundesrepublik gesammelt werden.

Im Rahmen des Antragsverfahrens habe der Freistaat Bayern die Gemeinde Schwangau als Heimatgemeinde von Schloss Neuschwanstein um die Unterstützung der Initiative gebeten, teilte die Gemeinde weiter mit. Daraufhin hat der Gemeinderat Schwangau im Februar beschlossen, einen Bürgerentscheid durchzuführen, um zu klären, ob die Bevölkerung die Bewerbung unterstützt.

«Mit dem Bürgerentscheid wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich direkt am politischen Entscheidungsprozess zu beteiligen», sagte Bürgermeister Stefan Rinke. In zwei Bürgerforen sollen sich die Wahlberechtigten vorab über das Thema informieren können. Am 8. Mai soll der Gemeinderat das Datum für die Abstimmung bestätigen.